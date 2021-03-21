Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun yıllık karı düştü

Ulusal petrol şirketi Saudi Aramco’nun açıklanan finansal raporuna göre, şirketin yıllık karı yüzde 44 oranında düştü.

Suudi Arabistan'ın devlet kontrolündeki petrol şirketi Saudi Aramco, 2020 yılının finansal raporunu açıkladı.

Aramco’nun yıllık karında ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve koronavirüs nedeni ile yüzde 44 düşüş meydana geldi.

“EN ZORLAYICI YILLARDAN BİRİYDİ”

Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yakın tarihin en zorlayıcı yıllarından biriydi. İleri bakarak uzun vadeli stratejimizde, petrol ve gaz portföyümüzü optimize etme yolunda ilerliyoruz. Asya’dan gelen taleplerde bir artış görüyoruz. Başka bölgelerden de olumlu işaretler geliyor.”





49 MİLYAR DOLAR GERİLDİ

2019 yılında net kar 88,19 milyar dolarken, 2020 yılında 49 milyar dolara gerileme görüldü.

KİMYASAL MARJ ZAYIFLADI

Koronavirüsün ekonomiye etkisi, küresel ham petrol fiyatlarının düşüşünün yanı sıra, satılan miktarların hacmi, rafinaj ve kimyasal marjlarının zayıflaması sonucu yıllık kâr oranının düştüğü belirtildi.

TASARRUFA GİDİLECEK

Şirket tarafından önümüzdeki yıl masraflarda ve harcamalarda tasarrufa gidileceği açıklandı.

Masrafların 40 milyar dolardan 35 milyar dolara düşürüleceği belirtildi.