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- Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun yıllık karı düştü
Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun yıllık karı düştü
- İHA
- 21.03.2021 - 12:31
Suudi Arabistan'ın devlet kontrolündeki petrol şirketi Saudi Aramco, 2020 yılının finansal raporunu açıkladı.
Aramco’nun yıllık karında ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve koronavirüs nedeni ile yüzde 44 düşüş meydana geldi.
“EN ZORLAYICI YILLARDAN BİRİYDİ”
Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Yakın tarihin en zorlayıcı yıllarından biriydi. İleri bakarak uzun vadeli stratejimizde, petrol ve gaz portföyümüzü optimize etme yolunda ilerliyoruz. Asya’dan gelen taleplerde bir artış görüyoruz. Başka bölgelerden de olumlu işaretler geliyor.”
49 MİLYAR DOLAR GERİLDİ
2019 yılında net kar 88,19 milyar dolarken, 2020 yılında 49 milyar dolara gerileme görüldü.
KİMYASAL MARJ ZAYIFLADI
Koronavirüsün ekonomiye etkisi, küresel ham petrol fiyatlarının düşüşünün yanı sıra, satılan miktarların hacmi, rafinaj ve kimyasal marjlarının zayıflaması sonucu yıllık kâr oranının düştüğü belirtildi.
TASARRUFA GİDİLECEK
Şirket tarafından önümüzdeki yıl masraflarda ve harcamalarda tasarrufa gidileceği açıklandı.
Masrafların 40 milyar dolardan 35 milyar dolara düşürüleceği belirtildi.