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- Tacizci Kardinal George Pell, Papa ile buluştu
Tacizci Kardinal George Pell, Papa ile buluştu
Avustralya’da çocuklara yönelik cinsel istismardan 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Kardinal George Pell, mahkumiyet kararının bozulmasından bu yana ilk kez Papa Francis ile bir araya geldi.
- DHA
- 12.10.2020 - 16:14
- Güncelleme : 12.10.2020 - 16:14
Avustralya yargısı, Melbourne’da görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell’in cinsel taciz mahkumiyetini bozmuştu.
Kardinal Pell, 3 yıl aradan sonra ilk kez Vatikan’da, Papa Francis ile bir araya geldi.
Vatikan ofisinden görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.
2 ERKEK ÇOCUĞU TACİZ ETTİ
Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018’de, Vatikan’ın 3 numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti.
13 AY TUTUKLU KALDI
Pell, Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı bozulmadan önce 6 yıllık hapis cezasının 13 ayını tamamlamıştı.