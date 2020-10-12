Dolar
7.8684
0.1527%
Euro
9.2971
0.0344%
Altın
1923.07
-0.3688%
Borsa
1178.68
1.1134%
G. Altın
486.167
-0.3059%
Bitcoin
89616.56
3.0141%
EXEN Coin
12.84
-1.26%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Tacizci Kardinal George Pell, Papa ile buluştu

    Avustralya’da çocuklara yönelik cinsel istismardan 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Kardinal George Pell, mahkumiyet kararının bozulmasından bu yana ilk kez Papa Francis ile bir araya geldi.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 16:14
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 16:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tacizci Kardinal George Pell, Papa ile buluştu

    Avustralya yargısı, Melbourne’da görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan mahkum olan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell’in cinsel taciz mahkumiyetini bozmuştu.

    Kardinal Pell, 3 yıl aradan sonra ilk kez Vatikan’da, Papa Francis ile bir araya geldi.

    Vatikan ofisinden görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.

    2 ERKEK ÇOCUĞU TACİZ ETTİ

    Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018’de, Vatikan’ın 3 numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti.

    13 AY TUTUKLU KALDI

    Pell,  Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından mahkumiyet kararı bozulmadan önce 6 yıllık hapis cezasının 13 ayını tamamlamıştı.

    taciz

    George Pell

    George Pell

    George Pell

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir