Tadamon katliamının faili konuştu: İtiraf görüntüleri ortaya çıktı

Suriye’nin başkenti Şam’da yıllar önce yaşanan ve büyük infiale yol açan Tadamon katliamına ilişkin yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayın faili olduğu öne sürülen Emced Yusuf’un itiraflarını içeren video, katliamın detaylarını yeniden gündeme taşıdı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’de yayımlanan görüntülerde, Yusuf’un olaylara ilişkin anlatımlarına yer verildi. Videoda Yusuf, devrik rejim döneminde güvenlik birimlerinde görev yaptığını belirtiyor.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BENİM"

İtiraflarında, sosyal medyada daha önce yayılan infaz görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu doğrulayan Yusuf, söz konusu olayların Suriye’de krizin ilk dönemlerinde yaşandığını ifade etti.

Yusuf, o dönemde Ulusal Savunma Güçleri ile bağlantılı kişilerle birlikte hareket ettiğini, “terörle bağlantılı” oldukları iddia edilen yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığını ve belirli bir alana götürüldüğünü anlattı.

"TALİMATLARLA HAREKET ETTİK"

Yusuf, itiraflarında, söz konusu kişilerin bir çukura götürüldüğünü ve burada öldürüldüklerini söyledi. Cesetlerin yakıldığını ve üzerlerinin kapatıldığını ifade eden Yusuf’un anlatımları, olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yusuf, hedef alınan kişilerin çoğunlukla haklarında ihbar bulunan veya silahlı gruplarla bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler olduğunu öne sürerek, bu doğrultuda hareket ettiklerini savundu.

SURİYE SAVAŞININ EN KARANLIK OLAYLARINDAN

16 Nisan 2013’te Şam’ın Tadamon Mahallesi’nde yaşanan olayda, çok sayıda sivilin infaz edilerek çukura atıldığı ve yakıldığı ortaya çıkmıştı. 2022 yılında gün yüzüne çıkan görüntüler, “Tadamon katliamı” olarak adlandırılan bu olayı Suriye iç savaşının en kanlı hadiselerinden biri haline getirmişti.

Yayımlanan son itiraf görüntüleri, uluslararası kamuoyunda yeniden tartışma başlatırken, olayın hukuki ve siyasi boyutlarının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.