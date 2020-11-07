Tahran: ABD seçim sonuçları İran siyasetini etkilemez

ABD başkanlık seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Washington'ın yeni siyasetini bekleyeceklerini söyledi.

İran, ABD'deki seçim sonuçlarını yakından takip ediyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, devlet radyosuna ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili açıklamada bulundu.

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ABD'de başkanın değişmesiyle temel politikaların değişmeyeceğini ancak yeni yaklaşımların mümkün olabileceğini savunan Arakçi, "ABD'deki seçim sonuçlarının İran'ın siyasetine etkisi olmayacaktır. Yeni şartlar oluşursa İran da kendi çıkarlarını korumak için bu şartlarla uyumlu çözümler geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

NÜKLEER ANLAŞMA SORUSU

Arakçi, başkanlık yarışını Demokrat Partinin adayı Joe Biden'ın kazanması halinde nükleer anlaşmaya dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir soruyu ise şöyle cevaplandırdı:

"Bu konuda konuşmak için henüz erken. Birçok sorun var ancak her şeyden önce ABD'nin izleyeceği yeni siyaseti beklemek lazım."

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