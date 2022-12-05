Petrol
86.77
1.40%
Euro
19.634
0.02%
Dolar
18.6378
0.02%
Altın
1.064
-1.14%
Borsa
4958
0.00%
Bitcoin
322.831
-0.16%
BTXN Coin
5.52
0.91%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Tahran'da başörtüsü kuralına uyulmayan lunapark kapatıldı

    Tahranpars'taki alışveriş merkezinden yayılan görüntülerde, ülkenin zorunlu başörtüsü kuralına uyulmadığı görüldü. Lunapark bu gerekçe ile devre dışı bırakıldı.
    • 05.12.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tahran'da başörtüsü kuralına uyulmayan lunapark kapatıldı

    Tahran'da, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, lunapark çalışanlarının zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı görülmüştü.

    Tahranpars bölgesinde bulunan Elmas Alışveriş Merkezi'nin bir bölümü kapatıldı.

    Zorunlu başörtüsü kuralına uyulmadığı için kapatıldı

    Söz konusu kararın, zorunlu başörtüsü yasasına muhalefet edildiği gerekçesiyle yargı makamları tarafından alındığı belirtildi.

    Mahsa Emini olayı ses getirdi

    Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

    Ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybederken, 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.


    Aralık zamları ÖTV indirimini eritti
    Otomobil

    Aralık zamları ÖTV indirimini eritti

    Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? Birbirinden farklı Dünya Türk Kahvesi Günü mesajları ve sözleri
    Gündem

    Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? Birbirinden farklı Dünya Türk Kahvesi Günü mesajları ve sözleri

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir