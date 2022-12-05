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- Tahran'da başörtüsü kuralına uyulmayan lunapark kapatıldı
Tahran'da başörtüsü kuralına uyulmayan lunapark kapatıldı
- 05.12.2022 - 17:59
- Güncelleme : 05.12.2022 - 18:04
Tahran'da, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, lunapark çalışanlarının zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı görülmüştü.
Tahranpars bölgesinde bulunan Elmas Alışveriş Merkezi'nin bir bölümü kapatıldı.
Zorunlu başörtüsü kuralına uyulmadığı için kapatıldı
Söz konusu kararın, zorunlu başörtüsü yasasına muhalefet edildiği gerekçesiyle yargı makamları tarafından alındığı belirtildi.
Mahsa Emini olayı ses getirdi
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybederken, 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.