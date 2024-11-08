Taliban, ABD'nin terörist listesinden çıkarılmak istiyor

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ABD'nin tarihi seçimiminin ardından Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ülkenin 47'nci başkanı oldu.

Trump'ın Kamala Harris karşısında aldığı ezici zafer, bazı kesimler için umutsuzluk vadetse de, bazı kesimler içinse yeni bir umut ışığı oldu.

Trump'ın zaferini yeni bir şans olarak gören kesimlerden biri ise Taliban oldu.

TALİBAN'DAN İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

Afganistan'da hüküm süren Taliban, Donald Trump'ın seçim zaferini kutladı.

Başkanlık dönemi için iyi dileklerini ileten Taliban sözcüleri, artık Trump ile olan ilişkilerini güçlendirmek istediklerini belirtti..

TERÖRİST LİSTESİNDEN ÇIKMAK İSTİYORLAR

Taliban sözcüleri ayrıca, bu değişim sonrası ABD'nin terörist listesinden çıkarılmak istediklerini ifade etti.