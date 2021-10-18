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    Taliban, çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti

    BM, Taliban'ın, Afganistan genelinde çocuk felci aşısı kampanyasının devam etmesini onayladığını bildirdi.
    • AA
    • 18.10.2021 - 20:34
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    Taliban, çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti

    Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, açıklamalarda bulunduç

    TALİBAN ONAYLADI

    Dujarric, Taliban'ın Afganistan genelinde çocuk felci aşısı kampanyasının devam etmesini onayladığını bildirerek bu ülkedeki çocuk felci aşı kampanyasının, 8 Kasım'da başlatılacağını söyledi.

    BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.

    3,3 MİLYON ÇOCUĞA ULAŞMA HEDEFİ

    UNICEF'ten yapılan açıklamada, 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği belirtildi.

    UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys de bu kararın, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında dev bir adım olduğunu ve ülkedeki her çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

    Taliban, çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti #1

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