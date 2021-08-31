Afgan spiker, Taliban grubunun liderlerinden biriyle röportaj yaparken silah taşıyan militanlar tarafından sarıldı.

Afganistan'da kontrol, ABD'nin tamamen geri çekilmesiyle birlikte Taliban'a geçti.

Ülkeyi terk etmek isteyenlere ılımlı mesajlar vermeye çalışan Taliban, zaman zaman Afgan televizyonlarına çıkarak halkı ikna etmeye çalışıyor.

TALİBAN MİLİTANLARI SPİKERİN ETRAFINDA

Mirwais Haidari Haqdoost adlı spikerin bulunduğu canlı yayına giren Taliban militanları, ellerinde silahlarla sunucunun etrafını sardı.

Sunucu, yayına "Sizi bu program süresince bizimle olmaya davet ediyorum." diyerek başladı.

"AFGANİSTAN'DAN AYRILMAYIN, SİZİ KORUYACAĞIZ"

Daha sonra konuşmayı devralan grubun sözcüsü, "Halka ilk mesajım hiç endişelenmemeleri yönünde olacaktır." dedi.

Afganlardan ülkelerini terk etmemelerini isteyen sözcü, "Topraklarınızda kalın ve burada yaşayın. Anavatanınızın size ihtiyacı var. Sizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Taliban militanları, canlı yayında Afgan sunucuyu kuşattı ViDEO