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    Taliban yeni üniformaları ile görevde

    Taliban yeni üniformaları ile görevde

    Daha önce entarilerle görmeye alışık olduğumuz Taliban güçleri, artık askeri kamuflaj giyecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 09:18
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    ABD'nin Afganistan'dan ayrılma sürecinin başlamasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban, geçtiğimiz haftalarda başkent Kabil'e girerek ülkede yönetime el koydu.

    Taliban'ın göreve başlamasıyla birlikte ise ilk değişimi kılık kıyafetinde yaşandı.

    KAMUFLAJLAR GİYİLDİ

    Yönetime el koyana kadar geleneksel kıyafetleriyle bilinen Taliban güçleri, entari ve benzeri bol kıyafetler yerine askeri kamuflajı tercih etti.

    Rudaw'a ait olan görüntülerde de Taliban milislerinin kent merkezinde eski kıyafetlerini çıkarıp yeni üniformaları ile dolaştığı görüldü.

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