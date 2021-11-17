Taliban'dan ABD'ye, 'büyük göç' uyarısı

ABD Kongresi’ne açık mektup yazan Muttaki, Afganistan’daki banka hesaplarının dondurulmasının devam etmesi halinde, büyük bir göçün meydana geleceğini ifade etti.

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, ABD Kongresi’ne yazdığı açık mektup yazdı.

Mektupta, Afganistan'a ait banka hesaplarının ABD tarafından dondurulmasının hiçbir sorunu çözmeyeceğini belirtildi.

ABD'nin aldığı bu kararın Doha Anlaşması'na aykırı olduğunu ifade eden Muttaki, Afganistan halkının, ülkede yıllardır süren savaşın ardından güvenliğe kavuştuğunu ancak şimdi halkın asıl endişesinin ‘ABD hükümetinin rezervlere uyguladığı yaptırımlar’ olduğunu kaydetti.

ABD'nin Afganistan'ın hesaplarını serbest bırakmasını istediklerini belirten Muttaki, aksi halde Afgan halkı ve hükümetinin zor durumda kalacağını, Afganistan'daki durumun böyle devam etmesi halinde bölgede ve dünyada yaygın bir göçe yol açacağını ifade etti.

“AFGANİSTAN HALKININ ZARARINA OLMUŞTUR”

Muttaki, bunun dünya için insani ve ekonomik bir krize neden olabileceğinin altını çizdiği mektubunda, şu ifadeleri kullandı:

“Afganistan hesaplarının dondurulması ve ekonomik yaptırım uygulanması, sağlık, eğitim ve diğer kamu hizmetlerini olumsuz etkilemiştir. Bu da Afgan halkının zararına olmuştur.”





BANKA HESAPLARINDAKİ KISITLAMALARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Afganistan'daki insani ve ekonomik krizin çözülmesi için ABD'ye sorumlu adımlar atması çağrısında bulunan Muttaki, ABD hükümetinden, Afganistan rezervlerini yeniden açmasını ve banka hesaplarındaki kısıtlamaları kaldırmasını istedi.

Muttaki, Taliban'ın bağımsız ve sorumlu bir hükümet olarak ABD dahil tüm dünya ülkeleriyle olumlu ilişkiler kurmaya istekli olduğunun altını çizdi.

2001'den bu yana iki ülke arasındaki ilişkileri gölgede bırakan 20 yıllık savaşın, Doha Anlaşması'yla çözüme kavuştuğunu aktaran Muttaki, Doha Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasıyla iki hükümet ve ulus arasındaki pozitif ilişkide her iki ülkenin de çıkarına olan yeni bir sayfa açılabileceğine inandıklarını bildirdi.

BANKA ÖNLERİNDE OLUŞAN KUYRUKLAR DEVAM EDİYOR

Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremezken, para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar hala devam ediyor.

Öte yandan Taliban'ın, ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

AFGANİSTAN’IN ULUSLARARASI FONLARA ERİŞİMİ KESİLDİ

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da geçen günlerde Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Diğer taraftan da birçok ülke, Taliban hükümetini tanımayı reddederken, uzmanlar ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor.

22,8 MİLYON KİŞİ CİDDİ GIDA SIKINTISI YAŞAYACAK

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

BM’ye bağlı Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programının verilerine göre, ülke nüfusunun yarısından fazlasına denk gelen 22,8 milyon kişi ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacak.