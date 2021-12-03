Taliban’dan, ‘kadın haklarının korunmasına’ ilişkin kararname

Dini lider Akhundzade, kadınların baskı yoluyla evliliğe zorlanmayacağı yönünde bir kararname yayınladı. Kararnamede, "Kadın asil ve özgür bir insandır" denildi.

Afganistan’da, yabancı güçlerin çekilmesinin ardından yönetimi devralan Taliban'ın dini lideri Hibatullah Akhundzade, kadınların haklarının korunmasıyla ilgili bir kararname yayınladı.

Evlilik sırasında kadının rızasının şart olduğu, hiç kimsenin kadınları zorlama veya baskı yoluyla evliliğe zorlayamayacağının belirtildiği kararnamede, “Kadın asil ve özgür bir insandır, kimse onu barış karşılığında ve/veya düşmanlığı sona erdirmek karşılığında kimseye veremez.” denildi.

Hiç kimsenin, akrabaları da dahil olmak üzere dul bir kadınla zorla evlenemeyeceği ve dul kadının evlenme veya geleceğini seçme hakkına sahip olduğu belirtildi.

“TÜM ÖRGÜTLERİ VE KİŞİLERİ KADIN HAKLARINI GÖZETMEK İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATMAYA YÖNLENDİRİYORUZ”

Dul kadının kocasının, çocuklarının, babasının ve akrabalarının mülkünde miras hakkı ve sabit paya sahip olduğu ve hiç kimsenin dul bir kadını hakkından mahrum bırakamayacağı kaydedildi.

Bilgi ve Kültür Bakanlığı’na kadın haklarıyla ilgili makaleler yayınlama talimatı veren Taliban lideri Akhundzade, ilgili makamlara kararnamenin uygun şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Akhundzade, vali ve kaymakamları da kararnamenin uygulanmasında ilgili bakanlıklar ve Yargıtay ile kapsamlı iş birliği yapmaya çağırdı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de yaptığı açıklamada, "İlgili tüm örgütleri ve kişileri kadın haklarını gözetmek için ciddi adımlar atmaya yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.