Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi

3 vilayette daha kontrolü sağlayan Taliban, Afganistan'daki ilerleyişini sürdürüyor.

Taliban'ın Afganistan'da ele geçirdiği yer sayısı artmaya devam ediyor.

Kuzey ve kuzeydoğu bölgelerde saldırılarına hız veren Taliban, 8 Ağustos'ta kuzeydeki Sar-i Pul ve Kunduz vilayetlerinin merkezlerini ele geçirmişti.

KONTROLÜN KAYBEDİLDİĞİ YER SAYISI ARTIYOR

Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.

TALİBAN'IN HEDEFİ VİLAYET MERKEZLERİ

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı. Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Çoğu kuzeyde olmak üzere 15 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 19 vilayet merkezinde hakim durumda. Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

HAYATINI KAYBEDEN SİVİLLERİN SAYISI

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.