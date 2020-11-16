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    Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, metro istasyonu açılışına katıldı

    Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, metro istasyonu açılışına katıldı

    Bangkok'ta yeni metro istasyonu açılış töreni, tartışmalı anlara sahne oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 10:47
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 10:55
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    Tayland'da metro istasyonu açılışı, ilginç anlara sahne oldu.

    Ülkenin Kralı Maha Vajiralongkorn, Kraliçe Suthida ile birlikte uzun süredir devam eden protestoların gölgesinde başkent Bangkok'ta yeni metro istasyonunun açılışına katıldı.

    KRAL VE KRALİÇE MİNDERLİ KOLTUKTA OTURDU

    Metro içinden objetikflere yansıyan karelerde, Kral ve Kraliçe'nin minderlerin konulduğu koltuklarda seyahat ettiği görüldü.

    METRODA KIRMIZI HALI

    Metroya kırmızı halı serildiği görülen açılışta, rütbeli askerlerin yerde oturması dikkat çekti.

    Kral taraftarları, monarşiye desteklerini yinelemek için toplanırken, demokrasi yanlıları da protestolarını sürdürüyor.

    Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, metro istasyonu açılışına katıldı #1

    BANGKOK'TA PROTESTO

    Demokrasi yanlısı protestocular, Bangkok'ta yürüyüş yaparak ülkenin iktidar yapısını reddettiklerini söyledi.

    Protestocular, Açlık Oyunları filminden esinlenerek üç parmak selamıyla ellerini kaldırdı.

    Gösteride, "Parlak geleceğimizi çalıyorsunuz", "Demokrasi kazanacak" sloganları atıldı.

    Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, metro istasyonu açılışına katıldı #2

    Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, metro istasyonu açılışına katıldı #3

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