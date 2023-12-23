Tayland'da batan feribottaki 70 yolcu, son anda kurtarıldı Tayland'da kıyıdan yaklaşık 7 km uzakta motor arızası nedeniyle su almaya başlayan feribotta bulunan 70 yolcu kurtarılırken, feribot kısa süre içinde battı.

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İHA

Tayland'ın güney bölgesindeki Surat Thani ile popüler turistik ada Koh Tao arasında sefer yapan Saengdee Maneesap 111 adlı feribot, dün teknik bir arıza sonucu batma tehlikesi atlattı.

70 yolcu ve 6 mürettebattan bazıları denize atladı

İçinde 70 yolcu ve 6 mürettebat bulunan feribot, kıyıdan 7 km açıkta motor bölümünde meydana gelen arıza sebebiyle su almaya başladı. Feribotun kaptanı acil durum raporu verdi.

Yolculardan bir kısmı acil durum şişme botlarına tahliye edilirken, panik içinde olan bazı yolcular denize atladı.

Yolcular ve mürettebat tahliye edildi, feribot kısa sürede battı

Su alan feribottaki yolcular ve mürettebat, olay yerine ulaşan ekipler tarafından kurtarma botları ve çevredeki balıkçı tekneleriyle tahliye edildi. Ancak, hava şartları nedeniyle müdahale edilemeyen feribot kısa süre içinde sulara gömüldü.

Yetkililer, feribotun motor bölümündeki su pompasındaki arıza nedeniyle su almaya başladığını belirterek, kaza ile ilgili detaylı inceleme yapılacağını ve batık feribota dalgıç ekibi gönderileceğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)