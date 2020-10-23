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- Tayland'da boru hattı patladı: 3 ölü 28 yaralı
Tayland'da boru hattı patladı: 3 ölü 28 yaralı
- AA
- 23.10.2020 - 04:44
Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde yer alan Bang Po bölgesindeki bir gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeden alev yükselirken, olay yerine yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Patlama sonucu çevredekilerin panik halinde evlerinden kaçtığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerden birinin evinde, iki kişinin ise hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralıların tamamının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Yaklaşık 4 evde ağır hasar oluştuğu, onlarca evin de çatısının zarar gördüğü ifade edildi.
PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIZINTISI
Petrol ve gaz şirketi PTT'nin görevlisi Watikorn Statehit, boru hattının Bang Po bölgesinde sanayi kompleksine gaz aktardığını belirtti. Patlamanın gaz sızıntısı sonucu meydana geldiği duyuruldu.