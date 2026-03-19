Tayland’da bir ilk: Charnvirakul yeniden başbakan

Tayland parlamentosu bugün başbakanlık oylamasını gerçekleştirdi. Geçici başbakanlık görevini sürdüren Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul, 499 sandalyeli Meclis’te 293 oy alarak çoğunluğu rahatlıkla sağladı. En yakın rakibi Halk Partisi lideri Natthaphong Ruengpanyawut, 119 oyda kaldı. Bu sonuçla 59 yaşındaki Charnvirakul, Tayland’ın 32’nci başbakanı olarak ikinci kez göreve geldi. Ülke, son 20 yılda bir başbakanın yeniden seçildiği ilk örneği yaşamış oldu.

"TÜM SİYASİ KESİMLERLE ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Oylama sonrası açıklama yapan Anutin, tüm milletvekilleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı:

"Tüm milletvekilleri halkın eşit temsilcisidir. Ülkenin refahı için birlikte çalışacağız."

Başbakan, hükümetin önceliğinin halkın yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu belirterek, ekonomik ve sosyal sorunlara hızlı çözümler üretileceğini söyledi. Eleştiri ve önerilere açık olduğunu ifade eden Charnvirakul, farklı güç odakları arasında denge kurmayı hedefliyor.

KOALİSYON DESTEĞİ BELİRLEYİCİ OLDU

Charnvirakul’un liderliğindeki Bhumjaithai Partisi, Pheu Thai Partisi ve diğer küçük partilerle kurduğu koalisyon, parlamentoda 292 sandalye kontrol ederek oylamada belirleyici rol oynadı. Uzmanlar, bu durumun Tayland’da son yıllarda sık yaşanan siyasi krizlerin ardından istikrara katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

ZORLU EKONOMİK VE SOSYAL DÖNEMDE GÖREVE GELİYOR

Yeni dönemde Anutin’in, yüksek hane halkı borçları, küresel ekonomik belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi zorluklarla mücadele etmesi bekleniyor. Ayrıca Tayland’ın güneyindeki sel felaketleri ve Kamboçya ile yaşanan askeri gerilim gibi konular da hükümetin öncelikleri arasında yer alıyor.

Siyasi analistler, Anutin’in iletişimci ve uzlaşmacı yaklaşımının, farklı kesimlerin desteğini alarak orta vadede istikrar sağlayabileceğini belirtiyor.