Tayland'da cinsel organına demir takınca hastanelik oldu

Tayland'da cinsel organına demir takınca hastanelik oldu

Nonthaburi eyaletinde cinsel organını büyütmek için demir halka takan şahıs, acı içerisinde hastaneye koştu. Doktorlar müdahale edemeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Tayland'ın Nonthaburi eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki adam, akılalmaz bir olaya imza attı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, cinsel organını küçük bulan şahıs, tavsiye üzerine harekete geçti.

Cinsel organına demir bir halka yerleştirmesi gerektiği söylenen şahıs, işlemi gerçekleştirdi.

Demir, organı şişirdi

Bu esnada bölgedeki kan akışını kesen demir parçası, cinsel organın şişmesine neden oldu.

Bir süre sonra dayanılmaz şekilde ağrı yaşayan talihsiz adam, hastaneye başvurdu.

İtfaiye ekipleri müdahale etti

Vakayı inceleyen doktorlar, ellerinden gelen bir müdahalenin olmaması nedeniyle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Hastaneye yönelen ekipler, kısa süreli müdahalenin ardından cinsel organı demir parçasından kurtardı.