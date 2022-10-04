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    Tayland'da cinsel organına demir takınca hastanelik oldu

    Nonthaburi eyaletinde cinsel organını büyütmek için demir halka takan şahıs, acı içerisinde hastaneye koştu. Doktorlar müdahale edemeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 09:40
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    Tayland'da cinsel organına demir takınca hastanelik oldu

    Tayland'ın Nonthaburi eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki adam, akılalmaz bir olaya imza attı.

    Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, cinsel organını küçük bulan şahıs, tavsiye üzerine harekete geçti.

    Cinsel organına demir bir halka yerleştirmesi gerektiği söylenen şahıs, işlemi gerçekleştirdi.

    Demir, organı şişirdi

    Bu esnada bölgedeki kan akışını kesen demir parçası, cinsel organın şişmesine neden oldu.

    Bir süre sonra dayanılmaz şekilde ağrı yaşayan talihsiz adam, hastaneye başvurdu.

    Tayland da cinsel organına demir takınca hastanelik oldu #1

    İtfaiye ekipleri müdahale etti

    Vakayı inceleyen doktorlar, ellerinden gelen bir müdahalenin olmaması nedeniyle  durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Hastaneye yönelen ekipler, kısa süreli müdahalenin ardından cinsel organı demir parçasından kurtardı.

    Tayland da cinsel organına demir takınca hastanelik oldu #2

    Tayland da cinsel organına demir takınca hastanelik oldu #3


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