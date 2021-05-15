Tayland’da koronavirüsten ölen şahsın ailesi, hükümete dava açtı

Koronavirüse yakalanan şahıs, virüse yakalananlar için hizmet veren numaraları arayarak yardım çağırmak istedi. Armalarına dönüş olmayan şahıs hayatını kaybedince, ailesi dava açtı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta, koronavirüs belirtileri taşıyan Kunlasub Watthanaphon’un ailesi, virüs taşıyanlar için kullanıma sokulan destek hattını arayarak yardım çağırmak istedi.

Fakat aile kimseye ulaşamadı.

Ailenin çağrılarına dönüş olmaması üzerine, virüs şüphesi taşıyan Watthanaphon’un durumu gün geçtikçe kötüleşti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumunu kişisel Facebook hesabı üzerinden paylaşan Watthanaphon, 20 Nisan tarihinde hastaneye kaldırılabildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Watthanaphon’un ailesi, destek hattının zamanında yardım göndermesi halinde oğullarının hayatta olabileceğini ifade etti.

Aile, ihmal suçlamasıyla idare mahkemesinde dava açtı.

“YA MEŞGULLERDİ YA DA TELEFONU AÇMADILAR”

Aile tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19 Durum Yönetim Merkezi (CCSA) virüse yakalandıklarından şüphelenen kişilerin araması için 1330, 1422, 1668, 1669 ve 1323 telefon yardım hatlarını duyurdu. O da Covid-19 benzeri semptomlar geliştirdiğinde bu numaraları aradı. Ancak ya meşgullerdi ya da telefonu açmalarına rağmen yardım gönderilmedi." ifadeleri kullanıldı.

TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

Davada Covid-19 Durum İdaresi Merkezi'nin yanı sıra Başbakan Prayut Chan-o-cha, sekreteri ve Başbakanlık Ofisinden 4.53 milyon baht (yaklaşık 1 milyon 221 bin lira) tazminat talep edildi.