Tayland’da kült lider Thawee yakalandı

74 yaşındaki Thawee'nin destekçilerinden talepleri, akıllara durgunluk verdi. Güvenlik güçleri, ihbar üzerine kült lideri yakaladı.

Asya ülkesinde tartışmaların odağındaki isme operasyon düzenlendi.

Tayland’da yaşayan ve destekçilerinden dışkısını yemesini isteyen "Thawee" adlı kült lider yakalandı.

Kulübelerde 11 ceset bulundu

74 yaşındaki kült lider, Chaiyaphum’a bağlı Tambon Dong Klang köyünde bir ormanlık alanda kendisine inananlarla birlikte kurduğu yaşam alanında yakalandı.

Thawee’nin ve destekçilerinin kaldığı kulübelerde 11 kişinin cesedi bulundu.

Mide bulandıran talep: Şifa arayan destekçilerinden...

Polis baskını sırasında olay yerinde olan destekçileri, tahtadan yapılmış ve çatısı ağaç yaprakları ile kapatılmış kulübelerdeki cesetleri, Thawee tarafından daha sonra “cennete” gönderilmek üzere kamp alanında tuttuklarını söyledi.

Thawee’nin, "şifa arayışı içinde olan destekçilerinden dışkısını ve sümüğünü yemelerini istediği" iddia ediliyor.

Güvenlik güçleri kızın ihbarıyla harekete geçti

Tayland polisi, annesinin Thawee destekçileri arasına katıldığı ve bir daha geri dönmediğini söyleyen bir kızın ihbarı üzerine harekete geçmişti.

AA'nın aktardığına göre; polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 11 ceset, otopsi için alıkonuldu.