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    Tayland'da öğrencilere koronavirüs aşısı yapıldı

    Kongre salonunda toplanan öğrenciler, aşı yaptırmak için sıra bekledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 09:41
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    Tayland'da öğrencilere koronavirüs aşısı yapıldı

    Tayland'da, şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 1.7 milyondan fazla vaka ve 18 binin üzerinde ölüm yaşandı.

    Salgınla mücadelenin devam ettiği ülkede aşılanma sırası öğrencilere geldi.

    KONGRE SALONU AŞILAMA MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

    Öğrenciler, aşılarını yaptırmak için başkent Bangkok'taki bir kongre salonunda toplandı.

    Kimi öğrenciler sıralarının gelmesini beklerken, kimileri de aşıdan sonra olası bir yan etkiye karşı bir süre salondan ayrılmadı.

    OKULLAR AÇILMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLER AŞILANDI

    İlk doz aşılarını yaptıran ve yaşları 12 ila 17 arasında değişen öğrencilere, Pfizer-BioNTech uygulandı.

    Tayland'da okulların kasım ayında açılmasına karar verildi.

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