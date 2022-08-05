Tayvan: Çin'in jetleri ve gemileri Tayvan Boğazı'nı geçti

Pekin yönetiminin, Pelosi'nin Tayvan temaslarına tepkisi sürüyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle başlayan gerilim, tırmanarak devam ediyor.

Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve Pelosi'nin ziyaretine karşılık sert tedbirler alacağını söylemişti.

68 jet, 13 gemi Tayvan Boğazı'nı geçti

Söz konusu ziyaret sonrası Çin ordusu, Tayvan Boğazı'nda blokaj oluşturarak tatbikata başladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, "68 Çin jeti ve 13 gemi, Pekin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin adaya yaptığı geziye askeri tepkisinin bir parçası olarak Tayvan Boğazı'nı geçti." açıklamasında bulundu.

Çin'in Tayvan etrafındaki tatbikatı ViDEO

İkili diyaloglar durduruldu

Öte yandan Çin, ziyaretin ardından, karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli iş birliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alındı.

Görüşmeler askıya alındı

AA'nın haberine göre, savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Cephe Komutanları Görüşmeleri, Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri'nin artık yapılamayacağı belirtildi.

Öte yandan yasa dışı göç, adli yardım, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele iş birliği mekanizmalarının ve iklim değişikliği görüşmelerinin askıya alındığı kaydedildi.