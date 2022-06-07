Tayvan, olası Çin saldırısına hazırlanıyor

İki ülke arasındaki gerilim, yeniden gündeme geldi. ABD-Çin hattında sözlü atışmalar hatırlatılırken, Tayvan'ın ilhak edilebileceğine ilişkin korkuların arttığı belirtildi.

Asya bölgesi, son günlerde Çin uçaklarının Tayvan hava sahasını ihlal ettiği şeklindeki haberlerle gündeme geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen ay, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri müdahale sözü verdi.

Asya'da gerilim tırmanıyor

Financial Times gazetesi, "Tayvan: Potansiyel bir Çin istilasına hazırlanıyor" başlıklı haberinde, konuya geniş yer ayırdı.

Haberde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "hırslarının ve Çin ordusunun modernizasyonunun, adayı ilhak etme girişimine ilişkin artan korkulara yol açtığına" dikkat çekildi.

"ABD dayanılmaz bir bedel öder"

Biden'ın askeri müdahaleye dair açıklamasının ise Pekin'den sert bir karşılık gördüğü, Çin Dışişleri Bakanlığı'dan bir sözcünün "ABD yanlış yoldan gitmeye devam ederse, dayanılmaz bir bedel ödemek zorunda kalır." dediği belirtildi.

Söz konusu ifadenin, savaşla ilgili bir uyarı şeklinde yorumlandığı, aynı gün, Çin ve Rusya'nın, Japonya yakınlarında ortak bir nükleer bombardıman tatbikatı yaptığı anımsatıldı.

"Tayvan'ı ilhakla ilgili artan korkuların yansıması"

Aynı haberde, "Karşılıklı atışma, ABD ve Çin arasındaki askeri mesajlaşma sarmalının en sonuncusuydu. Bu aynı zamanda Washington, Taipei ve ABD müttefikleri arasında Pekin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde Tayvan'ı ilhak etmeye çalışabileceğine dair artan korkuların bir yansımasıydı." ifadeleri kullanıldı.

"Ukrayna'daki savaş, uyarı alarmı işlevi gördü"

Öte yandan Washington yönetiminin, yıllardır Taipei'yi "Çin riskini" daha ciddiye almaya çağırdığı, ancak Tayvan hükümetinin ve ordusunun yanıt vermekte yavaş davrandığı görüşü paylaşıldı.

"Ukrayna'daki savaş, uyarı alarmı işlevi gördü" denilerek, "Üst düzey Tayvanlı yetkililer, Rusya'nın, komşusuna yönelik saldırısının karşı karşıya oldukları tehdidi vurguladığını söylüyor." notu paylaşıldı.

"Tehlike artıyor"

Tehlikenin, Çin Devlet Başkanı Şi'den ve bu yıl üçüncü dönemine başlayacak olması gerçeğinden ortaya çıktığını dile getiren ismi açıklanmayan bir yetkili, şöyle konuştu:

"Çin'in her 10 yılda yeni bir lidere sahip olduğu önceki süreçte, Tayvan'ı birleştirme konusundaki 'tarihi misyonları' bir sonraki lidere devredilebilirdi. Ancak ulusal bir görev, bir kişinin görevi haline geldiğinde tehlike artıyor.

"Şi Cinping, Putin gibi yapabilir" yorumu



Putin, her şeye kendi başına karar vermeseydi, Ukrayna'yı işgal etmek için böyle bir karar almazdı. Dolayısıyla Şi Cinping de bu tür bir yanlış değerlendirme yapabilir."