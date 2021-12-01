Ted Cruz: Anthony Fauci, ABD tarihindeki en tehlikeli bürokrat

Fauci'nin pandemi boyunca sergilediği tavrı eleştiren Teksas Senatörü, bilime zarar veren asıl ismin Amerikalı uzman olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili sık sık yaptığı açıklamalarla bilinen Beyaz Saray'ın Baş Tıbbi Danışmanı Anthony Fauci, ülkesinde tepkilerin odağına oturdu.

Teksas Senatörü Ted Cruz, sert açıklamalarıyla Fauci'yi hedef aldı.

"ABD TARİHİNDEKİ EN TEHLİKELİ BÜROKRAT"

"Bence Fauci, ülke tarihindeki en tehlikeli bürokrattır." diyen Cruz, "Bilime zarar vermekten bahsetti ama kimsenin Fauci'den daha fazla bilime zarar verdiğini veya doktorların güvenilirliğini zedelediğini düşünmüyorum." dedi.

"HAPSE GİREBİLİR"

Fauci'nin salgın boyunca dürüst olmadığını ve siyaset yaptığını belirten Cruz, tepkisini bir adım öteye taşıyarak, Amerikalı sağlık uzmanının hapse girebileceğini öne sürdü.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERLE FAUCI ARASINDA GERİLİM

Anthony Fauci, daha önce yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul ve Ted Cruz'u hedef almış, iki ismin 6 Ocak Kongre baskını gibi Trump döneminde yaşanan olaylardan dikkatleri başka yöne çevirmeye çalıştığını iddia etmişti.