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    Teksas'ta caddeyi boks ringine dönüştüren kavga

    Aralarında çıkan yol tartışması sonrası yumruk yumruğa birbirine giren iki sürücünün o anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 12:22
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    Teksas'ta caddeyi boks ringine dönüştüren kavga

    ABD'nin Teksas eyaletinde, trafikte seyir halinde olan sürücü ile motorlu kurye arasında yol tartışması çıktı.

    Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Yol ortasında birbirine giren iki kişi, caddeyi adeta boks ringine çevirdi. Kavga sırasında ise sürücülerden biri aldığı darbeyle yere serildi. Taraflar daha sonra kavgaya son vererek bölgeden ayrıldı.

    Yaşanan o anlar da başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Teksas'ta caddeyi boks ringine dönüştüren kavga

    Teksas ta caddeyi boks ringine dönüştüren kavga #1

    Teksas ta caddeyi boks ringine dönüştüren kavga #2

    Teksas ta caddeyi boks ringine dönüştüren kavga #3

    Teksas ta caddeyi boks ringine dönüştüren kavga #4

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