Teksas'taki kürtaj yasağına ABD Adalet Bakanlığı tepki gösterdi

Tutucu yasaları ile bilinen Teksas eyaletinde alınan kürtajı yasaklama yasasına yönelik, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'tan tepki geldi. Garland, bu kanuna müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

Katı uygulamaları ile bilenen Teksas eyaletinde geçtiğimiz aylarda alınan kürtajı yasaklama kararı, ABD'de tartışma odağı olmuştu. Bu kararın yürürlüğe girmesinden sonra sokaklara inen binlerce insan protesto düzenleyerek, alınan karara karşı çıkmıştı.

Teksas'ta alınan kürtaj kanunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini açıklayan ABD Adalet Bakanlığı, kürtaj yaptırmak isteyenlerin ya da kürtaj hizmeti veren kişi ve kliniklerin hedef alınmasına müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

ADALET BAKANLIĞI KARARA KARŞI ÇIKTI

Kürtaj kliniklerine yönelik tutumlar karşısında söz konusu kliniklerin arkasında duracaklarını bildiren ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, bu doğrultuda federal kolluk güçlerinden destek alacaklarının da altını çizdi.

Garland, 1994 tarihli kadın sağlığı hizmetlerine erişim özgürlüğü yasasını (FACE Yasası) referans göstererek, sağlık hizmetlerine erişimin engellenemeyeceğini vurguladı.

FACE Yasası, üreme sağlığı hizmetleri alan veya sağlayan bir kişiye müdahale etmek için güç kullanımını ve fiziksel engellemeyi yasaklıyor.

BİLL CLİNTON DA FACE YASASI'NI DESTEKLEMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, kürtaj karşıtlarının 1980'lerde ve 90'lardaki şiddet eylemlerine karşı yasayı desteklemişti.

JOE BİDEN YASAYI AŞIRI BULMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, Teksas'ta alınan yasanın kadınların anayasal haklarını ihlal ve bu kararı "aşırı" bulduğunu belirterek, yönetiminin bu hakkı savunup koruyacağını dile getirmişti.

Biden, yasanın, özellikle de azınlık ve düşük gelirli kadınların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ulaşmasına engel olacağının da altını çizdi.

Teksas'ta tepki çeken kürtaj yasağı ilk değil