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    Tel Abyad'da bir eve roket saldırısı: 2 sivil öldü

    Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde bir eve düzenlediği roket saldırısında, 2 sivil yaşamını yitirdi.
    • 01.12.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:16
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    Tel Abyad'da bir eve roket saldırısı: 2 sivil öldü

    Fırat'ın doğusundaki bölgelere yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, öğle saatlerinde Tuffaha köyüne roket saldırısı düzenledi, roketlerden biri sivillere ait eve isabet etti.

    AA muhabirlerinin ilçedeki hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, terör saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

    Bölgedeki sağlık ekipleri, yaralıları Tel Abyad Hastanesi'ne nakletti.

    Sivillerin evleri hedef alınıyor

    Tel Abyad ilçesi, Ekim 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den temizlenmişti.

    Barış Pınarı Harekatı bölgesine sık sık sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, bölgedeki sivillerin evlerini de roket saldırılarıyla hedef alıyor.

    Tel Abyad da bir eve roket saldırısı: 2 sivil öldü #1


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