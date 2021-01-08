Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Trump istifa etmezse Kongre harekete geçmeli

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın istifa etmemesi durumunda Kongre'nin 'harekete geçmesini istedi.

ABD Kongresinin Trump'ı destekleyen göstericilerce basılması üzerine çıkan siyasi kriz devam ediyor.

Trump'ın Anayasanın 25'inci maddesi gereğince görevden alınmasını isteyen Pelosi, bu kez Temsilciler Meclisi üyelerine gönderdiği mektupta yeni bir tartışma başlattı.

PELOSİ, KONGRE'YE MESAJ GÖNDERDİ: TRUMP'I GÖREVDEN ALIN

Pelosi, mektubunda, Senatodaki Demokrat lider Chuck Schumer ve kendisinin Başkan Yardımcısı Mike Pence'i aradığını, ondan Trump'ı görevden alması için kabinede gerekli zemini oluşturmasını istediklerini aktardı.

"DENGESİZ BİR BAŞKANIN NÜKLEER KODLARI KULLANMASINI ENGELLEME"

Mektuptaki "Dengesiz bir başkanın nükleer kodları kullanmasını engelleme" alt başlığında şu ifadeler yer aldı:

"Bu sabah Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile dengesiz bir başkanın bir savaş veya nükleer kodlara erişip bir nükleer saldırı başlatmasını engellemek için mevcut tedbirleri ele aldık. Bu dengesiz başkanın durumu daha da tehlikeli olamazdı ve onun ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından Amerikan halkını korumak için elimizden geleni yapmalıyız."