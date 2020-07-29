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    Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta bir tuğgenerali öldürdü

    Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin batısındaki Enbar ilinde düzenlediği saldırıda bir tuğgeneralle bir üsteğmen öldü, 2 asker yaralandı.
    • AA
    • 29.07.2020 - 04:47
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    Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta bir tuğgenerali öldürdü

    Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyon Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Enbar'daki saldırıda 29. Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmed el-Lami ile bir üsteğmen hayatını kaybetti. Saldırıda 2 asker de yaralandı.

    Irak güçleri zaman zaman Enbar'ın batısındaki bölgelerde DEAŞ'ın saldırılarına uğruyor.

    Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta bir tuğgenerali öldürdü #1

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