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- Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta bir tuğgenerali öldürdü
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta bir tuğgenerali öldürdü
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin batısındaki Enbar ilinde düzenlediği saldırıda bir tuğgeneralle bir üsteğmen öldü, 2 asker yaralandı.
- AA
- 29.07.2020 - 04:47
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyon Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Enbar'daki saldırıda 29. Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmed el-Lami ile bir üsteğmen hayatını kaybetti. Saldırıda 2 asker de yaralandı.
Irak güçleri zaman zaman Enbar'ın batısındaki bölgelerde DEAŞ'ın saldırılarına uğruyor.