Dolar
7.9333
0.0113%
Euro
9.2961
0.001%
Altın
1899.46
-0.4809%
Borsa
1192.73
1.0419%
G. Altın
484.61
-0.5534%
Bitcoin
89890.89
-2.0477%
EXEN Coin
11.78
-2.99%
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Terter'deki saldırıda 4 yakınını mezarlıkta kaybetti

    Ermenistan'ın Terter'deki mezarlıkta sivillere top saldırısından sağ kurtulan 3 kişinin hastanede tedavileri sürerken, 4 yakınını birden toprağa veren Nofer Emirov, yaşadıklarını anlattı.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 00:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Terter'deki saldırıda 4 yakınını mezarlıkta kaybetti

    Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği dünkü saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

    Yaralanan siviller Terter’e yakın bir kent olan Berde’deki devlet hastanesine sevkedilerek tedavi altına alındı. Tedavisi bugün de devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu ifade edilirken şarapnel parçalarının vücutlarının çeşitli yerlerine isabet ettiği kaydedildi.

    Terter'deki saldırıda 4 yakınını mezarlıkta kaybetti

    Terter deki saldırıda 4 yakınını mezarlıkta kaybetti #1

    4 YAKININI KAYBETTİ

    Hastanede tevadi altına alınananlar yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Yaralananlardan Gazanfer Gazanferoğlu, “Mezarlıkta defin sırasında birden üzerimize bomba düştü. 2 bomba atıldı ve biri çok yakınımıza düştü. Ben bacaklarımdan yaralandım. Kulağım patladı ve terlemeye başladım. 8-9 şarapnel parçası isabet etti” dedi.

    Gazanferoğlu Türkiye’nin de desteğiyle Azerbaycan’ın en kısa sürede bu işin üstesinden geleceğini söyledi.

    Terter deki saldırıda 4 yakınını mezarlıkta kaybetti #2

    O ANLARI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

    Yaralıların içinde kardeşini, eniştesini, arkadaşını ve bir akrabasını kaybeden Nofer Emirov ise, bacaklarından yaralandı. Patlama anını gözyaşları içinde anlatan Emirov, “Top mermisi attılar. 8 kişiydik mezarlığın yanında. Kardeşim, arkadaşım, eniştem, ve akrabam öldü. Ermenistan rahat etmemize imkan vermedi. İlkinde kötü bir patlama oldu ikinci de çok yakınımıza düştü. Kalçamdan yaralandım ama şu an çok iyiyim” dedi.

    Terter deki saldırıda 4 yakınını mezarlıkta kaybetti #3

    Terter deki saldırıda 4 yakınını mezarlıkta kaybetti #4

    Terter deki saldırıda 4 yakınını mezarlıkta kaybetti #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir