Ermenistan'ın Terter'deki mezarlıkta sivillere top saldırısından sağ kurtulan 3 kişinin hastanede tedavileri sürerken, 4 yakınını birden toprağa veren Nofer Emirov, yaşadıklarını anlattı.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği dünkü saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Yaralanan siviller Terter’e yakın bir kent olan Berde’deki devlet hastanesine sevkedilerek tedavi altına alındı. Tedavisi bugün de devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu ifade edilirken şarapnel parçalarının vücutlarının çeşitli yerlerine isabet ettiği kaydedildi.

Terter'deki saldırıda 4 yakınını mezarlıkta kaybetti

4 YAKININI KAYBETTİ

Hastanede tevadi altına alınananlar yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Yaralananlardan Gazanfer Gazanferoğlu, “Mezarlıkta defin sırasında birden üzerimize bomba düştü. 2 bomba atıldı ve biri çok yakınımıza düştü. Ben bacaklarımdan yaralandım. Kulağım patladı ve terlemeye başladım. 8-9 şarapnel parçası isabet etti” dedi.

Gazanferoğlu Türkiye’nin de desteğiyle Azerbaycan’ın en kısa sürede bu işin üstesinden geleceğini söyledi.

O ANLARI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Yaralıların içinde kardeşini, eniştesini, arkadaşını ve bir akrabasını kaybeden Nofer Emirov ise, bacaklarından yaralandı. Patlama anını gözyaşları içinde anlatan Emirov, “Top mermisi attılar. 8 kişiydik mezarlığın yanında. Kardeşim, arkadaşım, eniştem, ve akrabam öldü. Ermenistan rahat etmemize imkan vermedi. İlkinde kötü bir patlama oldu ikinci de çok yakınımıza düştü. Kalçamdan yaralandım ama şu an çok iyiyim” dedi.