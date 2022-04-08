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    Teslim olmayan Rus askerlerin bulunduğu tankı vurdular

    Ukrayna ordusu, Irpin kırsalında teslim ol çağrısına olumsuz yanıt veren Rus tankını roketle vurdu.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 02:33
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 03:44
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    Teslim olmayan Rus askerlerin bulunduğu tankı vurdular

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 44. gününde sürerken Ukrayna ordusu direnmeyi sürdürüyor.

    Ukrayna ordusu, Irpin kırsalında Rus tankının etrafını kuşatarak teslim ol çağrısında bulundu.

    Teslim olmayan askerlerin bulunduğu tankı vurdular

    Rus askerleri teslim ol çağrısına olumsuz yanıt vermesi üzerine Ukraynalı askerler tankı roketle vurdu.

    Saldırı anı Ukraynalı askerler tarafından kaydedildi.

    Teslim olmayan Rus askerlerin bulunduğu tankı vurdular - VİDEO


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