The Economist: Netanyahu yüzüne gözüne bulaştırdı, onu kovma vakti İngiltere merkezli dergi, Netanyahu liderliğindeki İsrail'in, imza attığı hatalarla kendi güvenliğini baltaladığını yazdı. "İsrail'in yeni liderliğe ihtiyacı var" çağrısı yapılarak, "Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor" denildi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerindeki kamuoyu baskısı her geçen gün artıyor.

Hem uluslararası çevreler hem de İsrail muhalefeti, Netanyahu'nun koltuğunu terk etmesi gerektiğini söylüyor.

İngiltere merkezli The Economist dergisi de İsrail liderini istifaya çağıranlar halkasına eklendi.

İstifası isteniyor

Savaşı "yüzüne gözüne" bulaştıran Netanyahu'nun, görevinden istifa etmesinin vaktinin geldiği vurgulandı.

Analizde, "İsrail'in güvende olmak için yeni liderliğe ihtiyacı var." ifadesi kullanılarak, Netanyahu yönetimindeki İsrail'in hatalar yaptığı kaydedildi.

Orta Doğu'da artan gerilim

Orta Doğu'da kargaşa yaşandığı belirtilerek, Gazze'de savaş mağduru 2 milyon sivilin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, Husilerin kargo gemilerine saldırılarının dünya ticaretini tehdit ettiği bildirildi.

İsrail'in kuzeyinin, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye suikastın ardından gerginleştiği, bir gün sonra İran'da meydana gelen patlamada en az 100 kişinin öldüğü hatırlatıldı.

"İsrail, kendi güvenliğini baltalayan hatalar yapıyor"

İsrail ile Hizbullah arasında savaş çıkma ihtimaline işaret edilen analizde şunlar paylaşıldı:

İki şey net: 7 Ekim saldırıları, Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyor. Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail, kendi güvenliğini baltalayan hatalar yapıyor.

Netanyahu çağrısı: Gitmesi gerekiyor

Öte yandan Netanyahu'nun, ülke içindeki popülaritesinin her geçen gün gerilediğine dikkat çekilerek şöyle denildi: