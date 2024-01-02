Yair Lapid: Netanyahu 2024'te evine dönecek Muhalefet lideri Lapid, yeni yılın 'tamamen farklı' olacağını söyledi. Lapid, "Aşırılık yanlıları evlerine dönecek, Netanyahu da evine dönecek" dedi.

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik istifa baskısı sürüyor.

Ülkenin eski başbakanı ve ana muhalefetteki Yesh Atid'in lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun 2024'te başbakan olarak devam etmeyeceğini söyledi.

Lapid, meclisteki basın toplantısında, "Hükümetin 2023'te neden olduğu yıkım ile 2024'te gelecek hükümetin büyük düzeltmesi arasında seçim yapmak zorundayız." dedi.

"İsrail toplumunun neyi seçeceğini biliyorum"

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi başta olmak üzere koalisyonu oluşturan partilerin popülaritesinde önemli bir düşüş olduğunu gösteren kamuoyu yoklamalarına işaret eden Lapid, "İsrail toplumunun neyi seçeceğini biliyorum, siz de biliyorsunuz." diye konuştu.

"2024 farklı olacak, Netanyahu evine dönecek"

Lapid, Netanyahu'ya yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

2024 yılı tamamen farklı olacak. Bizi bölen, başımıza felaket getiren kalmayacak. Aşırılık yanlıları evlerine dönecek, Netanyahu da evine dönecek.

"Hükümete ancak Netanyahu'nun gittiği gün katılırım"

Muhalefetteki sağ görüşlü İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Avigdor Liberman da düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi:

Hükümete ancak Netanyahu'nun gittiği gün katılırım, bundan bir saniye önce bile değil.

İsrail'de koalisyon hükümeti Likud'un yanı sıra ultra Ortodoks Yahudi partilerden Şas, Birleşik Tevrat Yahudiliği, aşırı sağcı partilerden Dini Siyonizm, Yahudilik Gücü ve Noam'dan oluşuyor.

Halkın desteği azaldı

İsrail'de yapılan anketler, Netanyahu'nun partisi Likud'a halkın desteğinin yarı yarıya azaldığını gösteriyor.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun yayınladığı ankete göre, İsrail Meclisinde halihazırda 32 milletvekili bulunan Likud'un 120 sandalyeli meclisteki milletvekili sayısı 16'ya düşüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)