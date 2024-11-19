The Economist’in 2025 kapağı

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Dünyaca ünlü İngiliz dergisi The Economist, çoğu zaman yaptığı kapaklarla gündeme geliyor.

Derginin her yıl yaptığı "The World Ahead" serisinin 2025 yılı için yapılan kapağı yayınlandı.

"BELİRSİZLİK VADEDEN BİR YIL"

"The World Ahead 2025" başlığıyla yayınlanan kapak için şu ifadeler kullanıldı:

Alışılmadık ölçüde değişim ve belirsizlik vadeeden bir yılda, The World Ahead (Önümüzdeki Dünya) dönemeci görmenize ve bir sonraki adımın ne olabileceğini anlamanıza yardımcı oluyor.

KARAMSAR TABLODA ÖNE ÇIKAN İSİM TRUMP

Paylaşılan görselde dikkat çeken detaylar söz konusu. İşte onlardan bazıları...

Kapağın en çarpıcı yerinde elbette ABD'nin yeni başkanı Donald Trump yer alıyor. Kapağın genel minvali Trump üzerine kurulmuş durumda.

Trump'ın hemen yanı başında bir elektrikli araç yer alıyor. Bu da elbette Trump'ın kabinesinde yer alan Elon Musk'ı temsil ediyor.

Genel hatlarıyla karamsar bir tablo olan bu kapakta Rusya-Ukrayna gerilimi, Putin ve Zelensky'nin görselleriyle resmedilmiş. Putin'in yanında atom simgesinin yer alması da nükleer silah tehdidine bir mesaj gönderiyor.

Tabloda ABD dolarının yükselişi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de yer alıyor. Kapakta bu görseller dışında pek çok görsel adeta mesaj niteliğinde.