The Sun, Meghan Markle ve Prens Harry’den özür diledi

Ünlü İngiliz köşe yazarı Jeremy Clarkson'ın yazdığı makale yüzünden The Sun gazetesi, Prens Harry ve Meghan Markle'dan özür diledi. Çift, özrü kabul etmedi.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin Kraliyet'ten ayrılma süreçlerini anlattığı belgesel dizi, İngiltere’de özellikle Kraliyet yanlıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Belgeselde Kraliyet ırkçılıkla suçlandı, İngiliz Milletler Topluluğu’ndan da ‘sömürge’ olarak bahsedildi.

Kraliyet gelenekleriyle alay edilen belgeselde ayrıca Kraliyet üyeleri, kirli saray oyunları oynamakla suçlandı.

Meghan nefreti tepki topladı

Belgeseli izleyen ve eleştirenler arasında İngiltere’nin ünlü tabloid gazetesi The Sun’ın köşe yazarı Jeremy Clarkson da yer aldı.

Clarkson, kaleme aldığı köşe yazısında, Meghan Markle’dan “nefret ettiğini” söyledi.

"Game of Thrones" dizisinde Kraliçe'nin çıplak şekilde sokaklarda yürütülüp üzerine dışkı atıldığı ‘utanç’ sahnesinde olduğu gibi Meghan Markle'ın İngiliz kasabalarında teşhir edilmesini ve alenen utandırılmasını hayal ettiğini yazan Clarkson, büyük tepki topladı.

18 bine yakın şikayet

18 bine yakın kişi, Bağımsız Basın Standartları Teşkilatı ile iletişime geçerek bu yazıyı şikayet etti.

Bunun üzerine The Sun, köşe yazısı için özür diledi ve yazıyı gazetenin internet sitesinden sildi.

Cuma günü ise gazete, Clarkson’ın "içtenlikle özür dilediğini”, köşe yazsının yayınlanmasından pişmanlık duyduğunu belirten bir açıklamaya yer verdi.

Özür yazısı

Gazetede şu ifadeler kullanıldı:

"Geçen cumartesi günkü Sun'da Jeremy Clarkson, Sussex Düşesi hakkında bir yorum makalesi yazdı. Yazı, güçlü bir tepkiye ve bağımsız basın düzenleyicisi Ipso'ya (Bağımsız Basın Standartları Teşkilatı) çok sayıda şikayette bulunulmasına yol açtı. Jeremy, bu haftanın başlarında attığı bir tweet'te, ‘Game of Thrones'taki bir sahneye beceriksizce atıfta bulunduğunu’ ve ‘bu kadar çok insanın incinmesine neden olduğu için dehşete düştüğünü’ söyledi. Bundan sonra daha dikkatli olacağını da ekledi.”

“Üzgünüz”

Gazetede yer alan açıklamada, köşe yazarlarının görüşlerinin kendilerine ait olduğu belirtilirken, “Yayıncı olarak ifade özgürlüğünün sorumluluk getirdiğinin farkındayız. The Sun olarak bu makalenin yayınlanmasından dolayı üzgünüz ve içtenlikle özür dileriz.” denildi.

Özür kabul edilmedi

Özür ve yazının web sitesinden kaldırılması, Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde olumlu karşılanmadı.

Çiftin sözcüsü, yazının kaldırılmasının bir anlamı olmadığını söyleyerek, “Sun’dan yetkililer bizimle iletişime geçerek özel olarak özür dilemedi. Dolayısıyla bu hamlenin bir halkla ilişkiler çalışmasından başka bir şey olmadığını düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca, “Halk, tehlikeli yorumları nedeniyle yayının pişmanlığını kesinlikle hak ediyor olsa da, The Sun nefret, şiddet ve kadın düşmanlığından yararlanmaya ve bunları kullanmaya devam etmeseydi bu durumda olmazdık.” denildi.