The Telegraph 500 milyon sterline satılıyor

- Daily Mail'in sahibi, The Telegraph'ı 500 milyon sterline satın almak için anlaşma yaptı.
- Anlaşma, RedBird Capital Partners'ın teklifini geri çekmesinden birkaç gün sonra sağlandı.
- Bu satın alma, İngiltere'de sağ eğilimli bir medya gücü yaratacak.
İngiltere'nin köklü gazetelerinden biri...
The Telegraph'ın, 500 milyon sterlin karşılığında Daily Mail'in sahibine satılacağı iddia edildi.
ANLAŞMAYA VARILDI
Financial Times'ın ismini açıklamadığı kişilere dayandırdığı haberine göre, Daily Mail & General Trust Plc, ABD'li özel sermaye şirketi RedBird Capital Partners'ın sağ eğilimli medya kuruluşu The Telegraph'ı satın alma teklifini geri çekmesinden birkaç gün sonra, The Telegraph'ı satın almak için 500 milyon sterlin (655 milyon dolar) değerinde bir anlaşmaya vardı.
FT, tarafların şartları netleştirmek için bir münhasırlık sürecine girdiğini bildirdi.
SAĞ EĞİLİMLİ MEDYA GÜCÜ OLUŞACAK
Anlaşma, popülist Reform UK partisinin seçmen anketlerinde Başbakan Keir Starmer'ın İşçi Partisi'nin önünde gittiği bir dönemde sağ eğilimli bir medya gücü yaratacak.