Petrol
107.63
0.10%
Euro
16.12
-0.09%
Dolar
15.28
-0.18%
Altın
910.80
-0.09%
Borsa
2454
-1.45%
Bitcoin
460.943
-5.42%
BTXN Coin
13.40
-7.20%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Thomas Greenfield: Kuzey Kore bu yıl 17 balistik füze denedi

    ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'nin bu yıl 17 balistik füze denediğini söyledi.
    • 12.05.2022 - 02:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Thomas Greenfield: Kuzey Kore bu yıl 17 balistik füze denedi

    BM Güvenlik Konseyi'nde, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemeleri için toplantı düzenlendi.

    ABD'li Büyükelçi Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'nin 4 ve 7 Mayıs'taki balistik füze denemelerini kınayarak, bu denemelerin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal ettiğini söyledi.

    Kuzey Kore'nin sadece bu yıl 17 balistik füze denemesi yaptığını belirten Thomas Greenfield, Pyongyang'ın 7. nükleer denemeye hazırlık için nükleer test sahasını yeniden inşa etmeye başladığını ifade etti.

    ABD, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını istiyor

    Çin ve Rusya'yı son iki yıldır Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımları uygulamayı ve güncellemeyi engellemekle suçlayan Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye yaptırımları artırmaya yönelik müzakerelerin sonuna yaklaştıklarını ve konseyin bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

    Thomas Greenfield: Kuzey Kore bu yıl 17 balistik füze denedi #1

    Çin'den Kuzey Kore'ye "yaptırım değil diyalog lazım" mesajı

    AA'nın haberine göre, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise şu an Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar yerine diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu, ilave yaptırımların durumu daha da kötüleştireceğini söyledi.

    BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.


    İlginizi Çekebilir

    Sivas'ta otların arasında kaybolan tarih
    Kültür Sanat

    Sivas'ta otların arasında kaybolan tarih

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs 2022 Çarşamba: Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı
    Yaşam

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs 2022 Çarşamba: Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Görüş Bildir