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    TİKA'dan Afganistan'a tıbbi malzeme yardımı

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan TİKA Ofisi, Afgansitan'ın koronavirüs ile mücadelesine katkı sağlamak için Sağlık Bakanlığı'na tıbbi malzeme desteği sağladı.
    • AA
    • 28.08.2020 - 10:58
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    TİKA'dan Afganistan'a tıbbi malzeme yardımı

    Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisince Afganistan'a koronavirüs ile mücadele için destek sağlandı.

    Sağlık Bakanlığı'na tıbbi malzeme yardımı yapılması üzerine Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Abdul Kadir Kadir, tıbbi malzemelerin teslimi için bakanlıkta düzenlenen törende konuşma yaptı.

    AFGANİSTAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN TEŞEKKÜR

    Kadir, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve dini bağlara değinerek, Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında yer aldığını belirtti.

    Kadir, Türkiye'nin Afganistan'ın kalkınmasına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

    İKİNCİ GRUP YARDIM TESLİMİ YAPILDI

    TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal da 2020'nin başlarında Afganistan'ı da etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında TİKA olarak Afganistan Sağlık Bakanlığına ikinci grup yardımlarını teslim ettiklerini söyledi.

    İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ORTAK BAĞLARA KATKI SAĞLANIYOR

    TİKA olarak daha önce ilk aşamada tıbbi teçhizat ve ekipman yardımında bulunduklarını aktaran Çal, iki ülke arasındaki ortak bağların daha da gelişmesine katkı sağlamaya, bundan sonraki süreçte de Afganistan halkının ve devletinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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