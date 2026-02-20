Times Meydanı'nda 2026'nın ilk teravih namazı kılındı

2026 yılı Ramazan ayı, hilalin gözlenmesiyle başladı.

Bu kutsal ayda dünya genelinde milyarlarca Müslüman, maneviyatlarını güçlendirir, ibadetlerini yerine getirirler.

TIMES MEYDANI'NDA 2026'NIN İLK TERAVİHİ

İlk teravih kılındı, ilk sahura kalkıldı, ilk oruçlar tutuldu.

Dünyanın dört bir yanında teravih namazında bir araya gelen Müslümanlar, her yıl olduğu gibi, bu sene de New York'ta görüntülendi.

Müslümanlar, New York'un simgelerinden olan Times Meydanı'nda teravih için toplandı.

YÜZLERCE MÜSLÜMAN BİRLİKTE SECDE ETTİ

Görüntülerde, yüzlerce Müslüman'ın meydanda saf tutarak secde ettiği anlar yer aldı.

Katılımcılar, soğuk havaya rağmen meydanı doldurarak birlik ve inanç mesajı verdi.

New York yetkilileri, namaz sırasında güvenlik önlemleri aldı ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.