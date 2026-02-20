Venezuela'da siyasi tutuklulara af yasası kabul edildi

3 Ocak'ta dünya tarihine geçecek bir olay yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süre tehdit ettiği ve gerilimin zirve yaptığı Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Karakas'taki konutundan ABD askerlerince kaçırıldı.

DÜNYA BU OLAYI KONUŞTU

ABD'ye götürülen Maduro ve eşi tutuklanırken dünya, canlı yayında bir devlet başkanının kaçırılışını ve sonrasında yaşananları izledi.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI SEÇİLDİ

Tüm bunlar yaşanırken, Venezuela'ya geçici başkan seçildi.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela'da bir yeniliğe imza attı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından önerilen ve siyasi tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını içeren af yasa tasarısı meclis tarafından kabul edildi.

BİR ÇOK KİŞİYE FAYDA SAĞLANACAĞI ÖN GÖRÜLDÜ

Uzun süredir Venezuela'daki muhaliflerin talebi olan bu gelişmenin, siyasiler, gazeteciler ve avukatlar dahil ülkede siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan pek çok kişiye fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Yasa tasarısı, 1999'dan bu yana Venezuela'da siyasi çatışmaların yaşandığı belirli dönemlerde işlenen suçlar için "Genel ve tam af" sağlamayı amaçlıyor.

VENEZUELA'DA SİYASET İÇİN YENİ YOLLAR

Tasarının kabul edilmesinin ardından yasayı imzalayan Rodriguez, bunun ülkenin siyasi liderlerinin hoşgörüsüzlüğü bırakıp Venezuela'da siyaset için yeni yollar açtıklarını gösterdiğini belirtti.