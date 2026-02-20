Suriye, 2 gümrük kapısını kapatma kararı aldı

Şam Büyükelçiliği tarafından Ticaret Bakanlığı'na gümrük kapılarına ilişkin yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda, 2 gümrük kapısının kapatılacağı bildirildi.

2 GÜMRÜK KAPISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA KAPATILIYOR

Gümrük kapılarının Hatay'ın Kumlu ilçesinde bulunan Zeytindalı Gümrük Kapısı karşısındaki Hammam ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Ceylanpınar Gümrük Kapısı karşısındaki Ras al-Ayn olduğu öğrenildi.

Yazıda, başta mali sebepler olmak üzere, işletme giderleri ve alternatif kapıların yakınlığı nedeniyle şubat ayı sonu itibarıyla kapatılacağı bildirildi.

"KARAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Hatay sınırındaki Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, alınan bu kararın bölge ticaretini sekteye uğratacağını belirterek yeniden gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu.

"BÖLGEDEKİ TİCARETİ SEKTEYE UĞRATACAK"

Necmettin Zaroğlu, kararın Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından tek taraflı alındığını belirterek şunları söyledi:

Zeytindalı Gümrük Kapısı'nın kapatılması bölge ticaretinin, ekonomisinin, ticaretin sekteye uğraması demektir.



Bizler Ticaret ve Sanayi odaları olarak, bölgemizin lokomotifi olan dış ticaret firmalarımızın ticarette, lojistikte sıkıntı yaşamamaları için bu kararı tekrarın gözden geçirilmesini istiyoruz.



Geçirilmezse şu an Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki yoğunluktan dolayı bu bölgedeki ticaretin sekteye uğrayacağını belirtmek istiyoruz.

"CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK KAPISI YETERSİZ KALIYOR"

Gümrük kapıları bölgenin hem ekonomisini hem de ticari hayatını önemli derecede etkilemektedir.



Cilvegözü Gümrük Kapısı şu anki durumda bile yetersiz kalıyor. X-Ray cihazları, idari binalar, ambarlar yetersiz.



Hizmet etme noktasında yeniden modernize edilmesi gerekiyor. Zeytindalı Gümrük Kapısı'nın kapatılması demek, Cilvegözü'nün işlem hacminin daha da artması demek.



Hükümetimiz, Suriye hükümeti ve ilgili kurumlarla görüşerek kararın yeniden değerlendirilmesini sağlamalı.