FETÖ mensuplarının New York Times Meydanı’nda astıkları Türkiye karşıtı ilana karşı, meydanda 15 Temmuz görsellerini yansıtan dijital kamyonet dolaştırıldı.

FETÖ mensuplarının, yurt dışında Türkiye demokrasisini karalama girişimleri devam ediyor.

Son olarak, dünyaca ünlü Times Meydanı'nda Türkiye karşıtı bir ilan yayınlayan FETÖ mensuplarına cevap gecikmedi.

Gelen tepkiler üzerine kaldırılan reklama cevap olarak, New York sokaklarında dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC)’nin organizasyonu ile kamyonete, 15 Temmuz darbe girişimi görselleri yansıtıldı.

ŞEHİTLERİN FOTOĞRAFLARI YANSITILDI

FETÖ’nün iç yüzüne yer verilen dijital ekrana, darbe kalkışması sırasında verilen şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı.

ALT YAZI İLE VERİLDİ

FETÖ mensuplarının reklam verdiği alana giden kamyonette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz anma programının 4. yılında okuduğu şiiri, İngilizce alt yazısı ile yayınlandı.

3 GÜN MEYDANDA

Kamyonetin, 3 gün boyunca 8 saat Times Meydanı’nda 15 Temmuz’a dair görselleri göstererek dolaşacağı belirtildi.

Times Meydanı'nda FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı VİDEO



FETÖ REKLAM VERMİŞTİ

FETÖ mensupları, söz konusu meydana yakın 42. Sokak ile 8. Cadde köşesinde bulunan bir reklam panosuna, Türkiye karşıtı bir reklam vermişti.

MEDYA ŞİRKETİ PROTESTO EDİLDİ

Reklam kısa sürede tepki toplamış, TASC ve ABD’de yaşayan Türk toplumunun, ilanı yayınlayan Outfront Media reklam şirketine ulaşarak protesto etmesi üzerine reklam ilandan kaldırılmıştı.