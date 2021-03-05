Euro
9.0178
0.02%
Dolar
7.5406
0.39%
Altın
411.41
0.25%
Borsa
1.538
0%
Bitcoin
360.304
-2.38%
EXEN Coin
16.22
-2.28%
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Times Meydanı'nda FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı

    FETÖ mensuplarının New York Times Meydanı’nda astıkları Türkiye karşıtı ilana karşı, meydanda 15 Temmuz görsellerini yansıtan dijital kamyonet dolaştırıldı.
    • AA
    • 05.03.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Times Meydanı'nda FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı

    FETÖ mensuplarının, yurt dışında Türkiye demokrasisini karalama girişimleri devam ediyor.

    Son olarak, dünyaca ünlü Times Meydanı'nda Türkiye karşıtı bir ilan yayınlayan FETÖ mensuplarına cevap gecikmedi.

    Gelen tepkiler üzerine kaldırılan reklama cevap olarak, New York sokaklarında dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.

    Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC)’nin organizasyonu ile kamyonete, 15 Temmuz darbe girişimi görselleri yansıtıldı.

    ŞEHİTLERİN FOTOĞRAFLARI YANSITILDI

    FETÖ’nün iç yüzüne yer verilen dijital ekrana, darbe kalkışması sırasında verilen şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı.

    Times Meydanı nda FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı #1

    ALT YAZI İLE VERİLDİ

    FETÖ mensuplarının reklam verdiği alana giden kamyonette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz anma programının 4. yılında okuduğu şiiri, İngilizce alt yazısı ile yayınlandı.

    Times Meydanı nda FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı #2

    3 GÜN MEYDANDA

    Kamyonetin, 3 gün boyunca 8 saat Times Meydanı’nda 15 Temmuz’a dair görselleri göstererek dolaşacağı belirtildi.

    Times Meydanı'nda FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı VİDEO

    FETÖ REKLAM VERMİŞTİ

    FETÖ mensupları, söz konusu meydana yakın 42. Sokak ile 8. Cadde köşesinde bulunan bir reklam panosuna, Türkiye karşıtı bir reklam vermişti.

    Times Meydanı nda FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı #3

    MEDYA ŞİRKETİ PROTESTO EDİLDİ

    Reklam kısa sürede tepki toplamış, TASC ve ABD’de yaşayan Türk toplumunun, ilanı yayınlayan Outfront Media reklam şirketine ulaşarak protesto etmesi üzerine reklam ilandan kaldırılmıştı.

    Times Meydanı nda FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı #4

    Times Meydanı nda FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir