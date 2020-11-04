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- Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek
Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek
- DHA
- 04.11.2020 - 02:09
- Güncelleme : 04.11.2020 - 07:17
1912 yılında dünyanın devasa gemisi olarak ilk yolculuğuna çıkan, fakat buz dağına çarparak onlarca insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Titanik gemisi kazası, gündemdeki yerini koruyor.
ABD merkezli OceanGate Expeditions adlı Amerikan turizm şirketi, 15 Nisan 1912’de buz dağına çarparak batan ve enkazı okyanusun 3 bin 800 metre altında yer alan Titanik’e seyahat başlatma kararı aldıklarını duyurdu.
ENKAZI GÖRMENİN BEDELİ 125 BİN DOLAR
Enkazı turizme kazandırmayı hedefleyen şirket, geminin enkazını görebilmenin bedelinin ise 125 bin dolar olduğunu açıkladı.
BEYAZ PERDEYE DE UYARLANMIŞTI
Titanic'in batma hikayesinden ilham alan, James Cameron imzalı, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerde yer aldığı Titanic filmi, 1998 Oscar'ına 14 dalda aday gösterilip 11 ödül kazanmıştı.
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