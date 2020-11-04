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Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek

Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek

ABD merkezli bir şirket batan gemi Titanik’i turizme kazandırmak için harekete geçti. Turizm ajentası en kazı görebilmenin bedelinin ise 125 bin dolar olacağını duyurdu.