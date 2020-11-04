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    Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek

    ABD merkezli bir şirket batan gemi Titanik’i turizme kazandırmak için harekete geçti. Turizm ajentası en kazı görebilmenin bedelinin ise 125 bin dolar olacağını duyurdu.
    • DHA
    • 04.11.2020 - 02:09
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 07:17
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    Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek

    1912 yılında dünyanın devasa gemisi olarak ilk yolculuğuna çıkan, fakat buz dağına çarparak onlarca insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Titanik gemisi kazası, gündemdeki yerini koruyor.

    ABD merkezli OceanGate Expeditions adlı Amerikan turizm şirketi, 15 Nisan 1912’de buz dağına çarparak batan ve enkazı okyanusun 3 bin 800 metre altında yer alan Titanik’e seyahat başlatma kararı aldıklarını duyurdu.

    ENKAZI GÖRMENİN BEDELİ 125 BİN DOLAR

    Enkazı turizme kazandırmayı hedefleyen şirket, geminin enkazını görebilmenin bedelinin ise 125 bin dolar olduğunu açıkladı.

    BEYAZ PERDEYE DE UYARLANMIŞTI

    Titanic'in batma hikayesinden ilham alan, James Cameron imzalı, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerde yer aldığı Titanic filmi, 1998 Oscar'ına 14 dalda aday gösterilip 11 ödül kazanmıştı.

    Titanik'in en net görüntüleri İZLE

    Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek #1

    Titanik enkazı 125 bin dolara görülebilecek #2

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