Tokyo Olimpiyatları'nda 130 bin yemek çöpe döküldü

Turnuvanın açılış töreninde 10 bin yemeğin çöpe gittiği iddialarını araştıran Tokyo 2020 Organizasyon komitesi, araştırmalar sonucunda 130 bin yemeğin çöpe döküldüğünü duyurdu.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, turnuvada yemeklerin çöpe dökülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Komite, turnuvanın açılış töreninde önceden sipariş verilen 10 bin yemeğin 4 bininin çöpe gittiği iddialar sonucu kamuoyundaki eleştiriler üzerine konuyu araştırdı.

130 BİN YEMEK ÇÖPE ATILDI

Tokyo içinde ve dışında 42 yerleşkede düzenlenen turnuvada tüketilen yemeklerin tasarrufuna yönelik soruşturma sonucunda, hazırlık kampları ve turnuva dönemi boyunca 20 müsabaka noktasında hizmet veren çalışan ve gönüllüler için önceden sipariş verilen yaklaşık 130 bin yemeğin çöpe atıldığı ortaya çıktı.

ATIK YEMEK MİKTARI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Komite Sözcüsü Takaya Masanori, soruşturmaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında yerleşkelere göre atık yemek miktarının değişkenlik gösterdiğini söyledi.

ÖN SİPARİŞ HACİMLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ FİKRİ

Atık yemek miktarını tamamıyla sıfıra indirmenin mümkün olmadığını savunan Takaya, problemin 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenen Paralimpik Oyunlarında da sürebileceğine dikkat çekerek, ön sipariş hacimlerinin düşürülmesi gerektiğini anlattı.