Tokyo Olimpiyatları’ndan dönen sporcuya saldırı

İrlandalı olimpiyat sporcusu Jack Woolley, 'madalya kazanamadığı' gerekçesiyle saldırıya uğradığını açıkladı.

İrlanda'nın erkekler 58 kg kategorisindeki oyunlarında yarışan sporcu Jack Woolley, 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan eli boş döndü.

Bu durumu sindiremeyen bazı İrlandalı sporseverler, genç oyuncuya saldırdı.

Sosyal medya hesabından saldırıya uğradığını duyuran Woolley, kanlar içinde kaldığını söyledi.

SALDIRI ANINI ANLATTI

Ülkesinin ilk tekvando olimpiyat sporcusu olan olan 22 yaşındaki Woolley, olay gecesine ait fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

Paylaşımında saldırının nasıl gerçekleştiğini de anlatan Woolley, “Geçen gece arkadaşlarımla yemek yemeye gittim. Ardından birkaç kişi bara geldi. 20’li yaşlarda olduklarını tahmin ettiğim 8 ile 12 kişilik kadın ve erkeklerden oluşan çete, insanlara saldırmaya başladı.” dedi.

Woolley, grup üyelerinden birinin sert bir yumruk atıp onu yere serdiğini, sonrasında da diğerlerinin saldırdığını aktardı.

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ESTETİK AMELİYAT OLACAK

Pek çok takipçisi, sporcunun bu paylaşımının ardından onun yanında yer aldığını söyleyerek, destek mesajları attı.

Estetik ameliyat olacağını duyuran Woolley, iyileşmesinin biraz zaman alacağını da vurguladı.

Woolley, Arjantinli Lucas Guzman ile yaptığı maç sırasında mağlup olmuştu.