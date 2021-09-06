Tony Blair: Batı'nın biyoterörizm tehdidine hazırlanması gerekiyor

Koronavirüs salgınına işaret eden Blair, biyoterör olasılıklarının devlet dışı aktörler tarafından kullanılabileceği konusunda uyardı.

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair, koronavirüs salgınına ve gelecekteki muhtemel hastalıklara dair değerlendirmede bulundu.

Blair, İngiliz savunma ve güvenlik düşünce kuruluşu RUSI'de, 11 Eylül saldırılarının 20'nci yıl dönümünde konuşma yaptı.

BLAIR'İN GÜNDEMİ HASTALIK MİKROPLARI

Eski başbakan, Batı'nın savunmasızlığını incelemeye alması gerektiğini söyledi.

"Koronavirüs bize ölümcül hastalık mikroplarını öğretti." diyen Blair, biyoterör olasılıklarının bilim kurgu gibi görünebileceğini belirtti ve ekledi:

"ŞİMDİDEN HAZIRLANMALIYIZ"

"Ancak, şimdiden devlet dışı aktörler tarafından potansiyel kullanımlarına hazırlanmak akıllıca olur."

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Çin'in Vuhan kentinden diğer ülkelere yayıldığı düşünülen koronavirüs, 221 milyonu aşkın vakaya ve 4,5 milyonun üzerinde ölüme yol açtı.

Vaka sayıları bakımından ABD 40 milyon 807 bin 762 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Hindistan'da 33 milyon 29 bin 760, Brezilya'da 20 milyon 890 bin 779 olarak kaydedildi.

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, İngiltere'de şimdiye kadar 6 milyon 978 bin 126 vaka ve 133 bin 229 ölüm yaşandı.

PANDEMİDE ÇIKIŞ NOKTASI BİLMECESİ

ABD ile Çin, koronavirüsün çıkış noktası konusunda karşılık olarak birbirlerini suçluyor. Washington yönetimi, hastalığın Asya ülkesinden yayıldığını iddia ederken, Pekin iddiaları reddediyor.

SALGIN İSTİHBARAT MERKEZİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın başkenti Berlin'de Dünya Sağlık Örgtü'nün salgın istihbarat merkezi açıldı. Merkezi, olası yeni virüsler için erken uyarı sistemi görevi görecek.