Trafikte yeni levha: Anlamını bilmeyen yandı...

- Avrupa'da yeni bir trafik işareti yürürlüğe girdi.
- Mavi zemin üzerine beyaz baklava dilimiyle gösterilen bu işaret, belirli araç türlerine özel şeritleri belirtiyor.
- Toplu taşıma, taksi, elektrikli araçlar ve en az iki yolcu taşıyan araçlar bu şeritleri kullanabiliyor.
Avrupa’da karayolu düzenlemelerinde dikkat çeken bir yenilik hayata geçti.
Baklava dilimli trafik tabelası, otoyollarda belirli araç türlerine ayrılan özel şeritleri gösteriyor.
Mavi zemin üzerinde beyaz baklava dilimi sembolünü gören sürücüler, artık bu şeritlerin herkese açık olmadığını anlıyor.
BAKLAVA ŞERİDİNİ KULLANABİLENLER
Bu özel şeritlerden yalnızca belirli araç türleri yararlanabiliyor. Buna göre:
• Toplu taşıma araçları
• Taksiler
• Elektrikli otomobiller
• En az iki yolcu taşıyan araçlar şeritleri kullanma hakkına sahip.
Düzenlemenin temel amacı, tek kişiyle yapılan araç kullanımını azaltmak, trafiği hafifletmek ve yakıt tüketimini düşürmek.