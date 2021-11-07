Travis Scott, izdihamla ilgili konuştu: Şovu durdurdum

Rapçi Travis Scott’un konseri sırasında, yaşanan izdiham sonucunda 8 kişi kalabalığın arasında sıkışarak can verdi ve yüzlerce kişi yaralandı. Scott, şovu durdurup yardımda bulunduğunu söyledi.

ABD’nin Teksas eyaletinin en büyük şehri Houston’da düzenlenen Astroworld Festivali kapsamında Cuma günü sahne alan ünlü rapçi Travis Scott’un konseri sırasında, seyirciler arasında izdiham yaşanmış, 8 kişi kalabalığın arasında sıkışarak can vermişti.

Birçok kişinin de yaralandığı konser sonrası polis, izdihamın nasıl başladığına dair soruşturma başlatıldığını ve ölenlerin 14 ili 27 yaş aralığında olduğunu belirtmişti.

“ŞOVU DURDURDUM”

Travis Scott ise olaylı konser sonrası dün akşam sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Scott, “Gerçekten harap oldum… Böyle bir şeyin olacağını asla hayal edemezdim. Sizleri bilgilendirmek için elimden geleni yapacağım. Yetkililerle birlikte yakın çalışıyorum. Hayranlarım benim için gerçekten çok önemli ve onlara her zaman olumlu bir deneyim yaşatmak isterim. Ne olup bittiğini anladığım anda şovu durdurdum, ihtiyaçları olanların yardım almasını sağladım. Durumun ciddiyetini asla hayal edemezdim.” dedi.

Travis Scott konserinde izdiham: 8 kişi öldü VİDEO

TRAVİS SCOTT KİMDİR?

Gerçek adı Jacques Webster olan Travis Scott, 2013'ten itibaren rap dünyasının tanınan isimlerinden biri oldu.

Dünyaca ünlü müzik ödülü Grammy Ödülleri'ne sekiz aday gösterildi.

Scott’un, Kim Kardashian’ın küçük kız kardeşi ve çıkardığı makyaj ürünleriyle serveti 1 milyar doları geçen genç girişimcilerden biri olan Kylie Jenner ile birlikteliğinden bir çocuğu var.