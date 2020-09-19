Trump: 2021 Nisan'a kadar her ABD'liye yetecek aşıya sahip olacağız

Koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi konusunda hızlı ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Trump, "ABD Gıda ve İlaç Dairesinin onayladığı bir aşı 24 saat içinde dağıtıma hazır olacak. Ordumuz çok sayıdaki aşıyı, gerekli yerlere ulaştıracak.

"NİSAN AYINA KADAR HER AMERİKALIYA YETECEK"

Bu yıl bitmeden en az 100 milyon doz aşıya sahip olacağız, belki daha fazla olacak. Her ay 100 milyonlarca doz aşı üretilecek ve nisana kadar her Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olmayı bekliyoruz" diye konuştu.

Trump, kısa bir süre içinde ordunun da lojistik desteği ile koronavirüsü yeneceklerini vurgulayarak "Tıpkı IŞİD'i yenme konusunda olduğu gibi, koronavirüs konusunda da ordumuzla çok iyi iş çıkaracağız" görüşünü paylaştı.

Trump'ın koronavirüs görev gücü danışmanlarından Scott Atlas ise, 328 milyon nüfuslu ülkede yıl sonuna kadar 100 milyon doz, 2021'in ilk çeyreğinde ise 700 milyon koronavirüs aşısının kullanıma hazır olacağını söyledi.

FBI DİREKTÖRÜ WRAY'A ANTİFA ELEŞTİRİSİ

Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın aşı ile ilgili söylemlerine de tepki gösteren Trump, "Biden'ın aşı karşıtı teorileri, birçok insanın hayatını tehlikeye atıyor. Bunu sadece siyasi nedenlerle yapıyorlar. Bu, aptalca" ifadelerini kullandı.

Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chistopher Wray'in dün bir kongre oturumunda, ülkedeki sokak olaylarının sorumlusu olduğu iddia edilen Antifa için "Bu bir hareket ya da ideolojidir, özel bir örgüt değildir." sözlerini de eleştirerek, "Wray bu konuda kesinlikle yanlış. Ben, buna karşı çıkarım" dedi.

"PORTO RİKO'NUN BAŞINA GELEN EN İYİ ŞEYİM"

Porto Riko'nun altyapı çalışmaları için bugün 13 milyar dolarlık bir yardım paketi açıkladıklarını anımsatan Trump, bu sayede bölgenin ilaç sektörünü de uyandıracaklarını kaydetti.

Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde Porto Riko'ya gereken desteği vermediğini ileri süren Trump, "Ben, Porto Riko'nun başına gelen en iyi şeyim" dedi.