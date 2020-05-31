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    Trump, ANTIFA’yı terör örgütü ilan edecek

    Trump, ANTIFA’yı terör örgütü ilan edecek

    ABD Başkanı Donald Trump, Anti-Faşist Protesto Hareketi'ni (ANTIFA)terör örgütü ilan edeceklerini açıkladı.
    • İHA
    • 31.05.2020 - 23:32
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    Trump, ANTIFA’yı terör örgütü ilan edecek

    ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, gözaltına alınırken polis tarafından öldürülen George Floyd için ülke genelinde protesto gösterileri, şiddet olaylarına dönüştü.

    TRUMP, ANTIFA'YI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN EDECEK

    ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Anti-Faşist Protesto Hareketi’ni (ANTIFA) terör örgütü olarak ilan edeceklerini duyurdu.

    "ŞİDDET OLAYLARININ ARINDAN ANTIFA VAR"

    Trump, “Amerika Birleşik Devletleri ANTIFA’yı terör örgütü olarak ilan edecek” dedi. ABD Başkanı, Floyd cinayetinin ardından başlayan şiddet olaylarının arkasında ANTIFA ve diğer radikal sol grupların olduğunu öne sürmüştü.

    İLK OLARAK 2017'DEKİ OLAYLARDA ADLARI

    DUYULDU

    Öte yandan ANTIFA, ABD’de 2017 yılında Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde yaşanan şiddet olaylarında ortaya çıkmıştı.

    KÖKLERİ 1930'LARA DAYANIYOR

    Kamuya açık kaynaklarda, "Anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve Almanya’da yükselen Nazizm'e karşı ortaya çıkan Anti-Faşist Protesto hareketinin kökeni Avrupa’da 1930’lara dayanıyor.

    Amerika’da 1980’lerden sonra ortaya çıkan ANTIFA grubu, politik reform ve uzlaşıdan ziyade siyasi hedeflerine doğrudan eylemler yaparak ulaşma yolunu seçen 'aşırıcılar' olarak biliniyor.

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