Edirne'de lunaparkta feci ölüm: Oyun aletinden düştü

Edirne merkez Lozan Caddesi'nde Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta çalışanlar bir kişinin 'sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düştüğünü gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olduğu anlaşılan Sedat Çoktaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

29 yaşındaki Çoktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı konusunda inceleme yaptı.

Ekiplerin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışan, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.